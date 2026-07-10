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17:41, 10 июля 2026Экономика

Россия нарастила вывоз нефти до максимума

МЭА: Среднесуточный экспорт российской нефти достиг 5,8 миллиона баррелей в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В июне среднесуточный объем вывоза российской нефти достиг максимального значения с 2022 года. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

За отчетный период показатель достиг отметки в 5,8 миллиона баррелей в сутки. Прирост в месячном выражении составил 620 тысяч баррелей.

Речь идет в том числе о морских поставках сортов Urals и ESPO. В июне они достигли рекордных значений. Порядка половины экспорта пришлось на покупателей из Индии. Среднесуточные отгрузки в этом направлении увеличились на 760 тысяч баррелей, до 2,6 миллиона, резюмировали в отраслевом агентстве.

Несмотря на это, России не удалось нарастить доходы от нефтеэкспорта. На ситуацию оказало влияние в том числе заметное снижение поставок за рубеж нефтепродуктов. Среднесуточный показатель по итогам первого летнего месяца просел 230 тысяч баррелей в месячном выражении, до 1,91 миллиона. На динамику во многом повлияло эмбарго на экспорт авиакеросина и бензина, заключили в международной организации.

В результате доходы России от нефтеэкспорта в июне сократились почти на 5 миллиардов долларов и составили 15,84 миллиарда. В целом по итогам первой половины года поступления в федеральный бюджет от продажи энергоресурсов, по предварительной оценке Минфина, упали на 22,7 процента, до 3,661 триллиона рублей. Одной из главных причин аналитики назвали усиливающееся влияние западных санкций, существенно ограничивших доступ российского сырья на глобальный рынок. На ситуацию также повлияло падение мировых цен на нефть в предыдущие периоды, заключили в ведомстве.

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