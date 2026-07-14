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17:27, 14 июля 2026Экономика

Танкеры с российской нефтью стали массово простаивать в море

Bloomberg: Как минимум 10 танкеров с российской нефтью стоят на якоре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В настоящее время как минимум десять танкеров с российской нефтью вынуждены стоять на якоре из-за ужесточения санкционного контроля со стороны западных стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Пять танкеров продолжают простаивать у нефтеналивного порта Мерса-эль-Хамра, расположенного на средиземноморском побережье Египта. Еще пять судов стоят на якоре возле Риау, к востоку от Сингапура. Там скопились суда так называемого российского «теневого флота».

Тем временем партии нефти марок Sokol и Sakhalin Blend, отгружаемых с портов Дальнего Востока, могут простаивать несколько недель, прежде чем их перегрузят с танкеров-челноков на океанские суда. То же самое касается и некоторых партий ESPO, эти грузы скапливаются у терминала Козьмино. Массовое простаивание нефтяных партий в итоге увеличило объем находящегося в море российского сырья до 135 миллионов баррелей в воскресенье, 12 июля.

В июне среднесуточный объем вывоза российской нефти достиг максимального значения с 2022 года. Эксперты связывают подобную динамику в том числе с участившимися атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в РФ. В сложившихся реалиях, полагают эксперты, российские энергокомпании стали перенаправлять на экспорт сырье, которое стало невозможно переработать внутри страны с учетом возросших рисков атак БПЛА и ремонтных работ на ряде НПЗ.

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