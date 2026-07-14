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18:39, 14 июля 2026Моя страна

Ученые обнаружили в бухте Анапы два вида краснокнижных водорослей

В Бухте Анапы найдено два вида редчайших водорослей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В бухте Анапы ученые обнаружили два вида краснокнижных водорослей, которые имеют особую природоохранную ценность: кладофору сивашскую и мириактулу аравийскую. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО).

В ходе мониторинга дна Анапской бухты в районе Центрального пляжа и устья реки Анапки специалисты РГО с помощью легководолазной техники собрали образцы, которые показали, что в акватории обитают восемь видов зеленых, четыре — бурых и семь — красных водорослей. Среди них кладофора сивашская, которая встречается только в Азово-Черноморском бассейне, была найдена в толще воды и среди донных скоплений к юго-востоку от устья Анапки, а мириактула аравийская, находящаяся на северной границе своего мирового ареала, обнаружена в северной части одного из участков.

Как отметила руководитель Природоохранительной комиссии РГО Светлана Литвинская, обнаружение сразу двух редких видов говорит о том, что, несмотря на сильную антропогенную нагрузку, отдельные ценные организмы сохранились. Исследования, которые проводятся в рамках оценки последствий разлива мазута в декабре 2024 года, лягут в основу создания подробного аннотированного списка водорослей Анапской бухты с описанием их морфологии, экологии и распространения.

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