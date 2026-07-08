В Рязанской области океанологи нашли озеро глубиной в два десятиэтажных дома

В Рязанской области океанологи нашли самое глубокое озеро в Центральной России, которым оказалось озеро Белое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт океанологии РАН.

Специалисты института имени П. П. Ширшова в ходе комплексного исследования установили, что дно озера Белое в Рязанской области достигает отметки 54 метра, что делает его самым глубоким в Центральном федеральном округе и превосходит, например, озеро Глубокое в Московской области (31 метр). 54 метра — это примерная высота двух десятиэтажных домов. Ученые не только измерили глубину, но и провели гидрологическое зондирование и гидрохимический мониторинг, зафиксировав редкое явление — весеннее перемешивание вод, которое сработало как естественный фильтр.

Это открытие, как отметили исследователи, важно не только для науки, но и для экологического мониторинга региона, поскольку позволяет лучше понять процессы самоочищения водоемов. В ближайших планах ученых — продолжить изучение озера Белое и уже в начале осени установить там гидрологическое оборудование, чтобы детальнее исследовать его уникальную экосистему.

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