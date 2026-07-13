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19:32, 13 июля 2026Путешествия

Туристка отправилась в Турцию ради увеличения груди и не выжила

DS: Туристка не выжила после операции по увеличению груди и подтяжке живота в Турции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

47-летняя туристка из Великобритании отправилась в Турцию ради увеличения груди и не выжила после операции. Об этом стало известно Daily Star (DS).

Трагедия с Кэролайн Бейкер случилась еще в июле 2025 года, однако подробности появились недавно. Женщина и ее дочь остановились в Анталье — известном среди медицинских туристов курорте. Она планировала сделать вместе с новой грудью подтяжку живота, затем отправиться домой. Однако после четырехчасового медицинского вмешательства британка начала задыхаться.

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Причиной ее кончины стала остановка сердца. Во время разбирательства по делу в суде, следователи предположили, что смерть наступила по естественным причинам. Врачи установили, что Бейкер страдала от хронической обструктивной болезни легких. В ее легких также были обнаружены жировые отложения. При этом накануне операции путешественница принимала антидепрессанты, уровень которых был повышен в крови.

«На основании данных из больницы, показаний дочери и заключения судебно-медицинской экспертизы мы знаем, что сама операция, в ходе которой было проведено две манипуляции, по всей видимости, не сыграла роли в смерти Кэролайн Бейкер», — заключил британский коронер.

Ранее стало известно, что медицинский туризм процветает в Турции из-за низкой стоимости услуг. Однако операции в этой стране оборачиваются для путешественников потерей здоровья, зубов и органов даже после простых медицинских манипуляций.

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