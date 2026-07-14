Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 14 июля 2026Мир

В Пекине сделали серьезное предупреждение Евросоюзу по Южно-Китайскому морю

Пекин предупредил Европу о последствиях вмешательства в спор о Южно-Китайском море
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Angela Ponce / Reuters

Китай призвал европейскую сторону быть осторожной в высказываниях о Южно-Китайском море и прекратить поддерживать «незаконное постановление», чтобы не подрывать отношения с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает Reuters

«Европа не является стороной в споре о Южно-Китайском море и не имеет права комментировать законный территориальный суверенитет Китая, а также его морские права и интересы», — подчеркнул дипломат.

Предупреждение прозвучало после того, как в совместном заявлении ряда стран, включая европейские государства, были оспорены территориальные претензии Китая в регионе. Вслед за этим последовала соответствующая декларация ЕС. Линь Цзянь также сообщил, что Китай вызвал сотрудников посольств этих стран и делегацию Евросоюза в КНР для проведения серьезных переговоров.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона о территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Эти острова являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом.

Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа. В Пекине считают, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
    Торговый партнер России резко сократил закупки нефти
    Россиянам предсказали ставки по вкладам к началу осени
    Стало известно о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков
    Тигр растерзал пастуха
    Одна страна вышла из «коалиции желающих» по Украине
    Ставший мемом футболист Холанд потратил более 100 тысяч рублей на сувенирные чучела
    Популярность аниме на фронте объяснили
    Объявлена дата начала производства обновленного внедорожника Lada
    Названы чаще всего вызывающие изжогу продукты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok