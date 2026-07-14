В Пекине сделали серьезное предупреждение Евросоюзу по Южно-Китайскому морю

Пекин предупредил Европу о последствиях вмешательства в спор о Южно-Китайском море

Китай призвал европейскую сторону быть осторожной в высказываниях о Южно-Китайском море и прекратить поддерживать «незаконное постановление», чтобы не подрывать отношения с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает Reuters

«Европа не является стороной в споре о Южно-Китайском море и не имеет права комментировать законный территориальный суверенитет Китая, а также его морские права и интересы», — подчеркнул дипломат.

Предупреждение прозвучало после того, как в совместном заявлении ряда стран, включая европейские государства, были оспорены территориальные претензии Китая в регионе. Вслед за этим последовала соответствующая декларация ЕС. Линь Цзянь также сообщил, что Китай вызвал сотрудников посольств этих стран и делегацию Евросоюза в КНР для проведения серьезных переговоров.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона о территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Эти острова являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом.

Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа. В Пекине считают, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море.