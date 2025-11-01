Мир
Глава Пентагона предложил союзникам технологии для сдерживания Китая

Пентагон обвинил КНР в агрессии и предложил союзникам помощь в сдерживании Китая
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет обвинил Китай в агрессии и неуважении суверенитета стран в Южно-Китайском море, пообещав оказать поддержку странам Юго-Восточной Азии технологиями для совместного реагирования на китайские угрозы. Об этом сообщает Reuters.

Американский министр провел многосторонние встречи с союзниками включая Австралию, Японию и Филиппины.
В ходе переговоров Хегсет предложил министрам обороны Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создать систему общего понимания морского пространства для противодействия Китаю.

«Вы живете на фоне угроз, с которыми мы все сталкиваемся из-за агрессии Китая и его действий в Южно-Китайском море и в других местах», — сказал он.

Хегсет пообещал предоставить технологии для совместного реагирования на китайские угрозы, отметив, что США обладают уникальными возможностями для масштабирования инноваций. Он заверил что страны столкнувшиеся с провокациями «по определению не будут одиноки» в противостоянии с Китаем.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа. В Пекине считают, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море.

Китай стянул к спорным акваториям в сотнях километров от материка крупную группировку кораблей береговой охраны. Эти суда неоднократно сталкивались с филиппинскими кораблями, а также препятствовали энергетическим проектам Малайзии и Вьетнама.

Официальный Пекин отвергает обвинения в агрессивном поведении, настаивая на профессиональных действиях своих морских патрулей. В заявлениях китайских властей подчеркивается, что все операции направлены исключительно на защиту территориального суверенитета страны от иностранного вмешательства.

