Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым

Видео: mk.ru

Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП российским актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец».

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На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как артист, шатаясь, покидает подъезд дома в Плотниковом переулке. Он идет в сторону своего автомобиля и пытается надеть медицинскую маску.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде.

В настоящее время артист находится дома. К нему на дом вызвали скорую помощь, так как он пожаловался на проблемы с сердцем. Кроме того, с ним работают полицейские.

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