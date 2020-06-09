Обещание Ефремова вылечить пострадавшего в аварии попало на видео

Видео: t.me/ENews

В сети появилась запись с места аварии, устроенной актером Михаилом Ефремовым, на которой артист в состоянии сильного алкогольного опьянения обещает вылечить пострадавшего водителя Сергея Захарова. Видео опубликовано Telegram-каналом 112 во вторник, 9 июня.

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«Я его вылечу. У меня денег ***** [много]», — заявил Ефремов. На момент записи видео пострадавший был жив. Захаров скончался в больнице утром во вторник от кровопотери.

Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Актер не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.

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