Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера «из каких-то органов»

Жена устроившего пьяную аварию в Москве актера Михаила Ефремова Софья Кругликова, отвечая на вопросы сотрудников силовых ведомств, рассказала о страшных собутыльниках мужа «из каких-то органов». Ее слова передает «Московский комсомолец» во вторник, 9 июня.

Кругликова отметила, что с 16 марта находится на даче в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По ее словам, пьяный Ефремов вышел из их дома в Плотниковом переулке и сел за руль своего автомобиля. «Куда он от дома поехал, я не знаю», — подчеркнула она.

«Я когда услышала, что произошло, хотела сразу же поехать в Москву. А мне говорят: не езжай, там люди собрались», — добавила Кругликова. Она объяснила, что речь идет о «знакомых по бане», «каких-то мужиках».

«Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. И боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят "не рыпайся, сиди дома", — мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок», — сказала она.

«Миша рассказывал, что они куда-то ездят вместе, в Грецию, на Афон они ездили. "Бабам там не место", — говорил он мне. Они из каких-то органов, что ли?» — добавила Кругликова.

Супруга артиста рассказала, что после смерти его матери и Галины Волчек Ефремов «срывался с катушек совсем, он пил очень сильно».

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде.

В настоящее время артист находится дома. К нему на дом вызвали скорую помощь, так как он пожаловался на плохое самочувствие. Кроме того, с ним работают полицейские.

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