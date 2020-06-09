Версию жены Ефремова о влиянии снотворного на актера во время аварии оценили

Использование снотворного в сочетании с алкоголем усугубляет ситуацию актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Так нарколог Игорь Лазарев оценил версию жены артиста о влиянии препаратов на него во время аварии, передает портал «Инфо24».

«Дело даже, я думаю, не в снотворном, а, судя по его поведению, по тому, как он бравировал своей алкогольной зависимостью, это и привело к катастрофе с гибелью человека. Часто наши зависимые пациенты принимают препараты в сочетании с алкоголем, например, корвалол или снотворное. Кто-то с целью восстановить сон, кто-то — получить какую-то эйфорию. Это еще страшнее», — сказал Лазарев.

Нарколог подчеркнул, что «разницы нет, потому что ответственность с человека нисколько не спадает». По его словам, люди с алкогольной зависимостью, будучи в состоянии алкогольного опьянения «часто не отдают отчет своим действиям», «не всегда понимают границы ответственности, последствия своих действий».

«По его (Ефремова — прим. «Ленты.ру») поведению на видео можно судить либо о медикаментозном, либо об алкогольном опьянении. Но это никак не меняет картину. Он не должен был садиться за руль, какое бы там опьянение не было», — добавил Лазарев.

Ранее сообщалось, что жена Ефремова Софья Кругликова объяснила поведение артиста выпитым снотворным. Позже в разговоре с сотрудниками силовых ведомств она рассказала о страшных собутыльниках мужа «из каких-то органов».

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время артист находится дома.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!