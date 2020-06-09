Жена Ефремова объяснила поведение артиста выпитым снотворным

Жена актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, Софья Кругликова объяснила поведение артиста выпитым снотворным. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, Кругликова сказала полицейским, что узнала об аварии от журналистов. При этом она предположила, что Ефремов мог выпить снотворное и «забыться» — где был и с кем пил.

Ранее 9 июня сообщалось, что актер Иван Стебунов опроверг информацию о том, что в момент аварии он находился в одной машине с Ефремовым. «Актриса нам позвонила и рассказала. Мы были рядом, мы живем рядом. Мы сразу сели в такси и поехали на это место. Вышли из машины, нас сфотографировали, теперь говорят, что мы были в этой машине», — заявил он.

Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона, 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, скончался.

Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), однако затем дело переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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