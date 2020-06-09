Статью по делу Ефремова ужесточили после смерти водителя

Дело российского актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, которая предполагает до 12 лет колонии. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Известно, что дело переквалифицировали на пункт «а» часть 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). В ближайшее время актера доставят на допрос.

Вечером 8 июня Ефремов устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона, 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, скончался.

Сам артист практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину.

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