Стало известно об ужесточении статьи по делу Ефремова после смерти водителя

Уголовное дело в отношении российского актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, могут переквалифицировать на более тяжкую статью после смерти водителя урона Сергея Захарова. Об этом ТАСС рассказал источник правоохранительных органах.

По его словам, речь идет о переквалификации на статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Она предусматривает лишение свободы сроком на 12 лет.

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Ранее дело было возбуждено по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Санкция этой статьи в данной части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Сергей Захаров скончался утром 9 июни в реанимации от полученных травм. При аварии он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Вечером 8 июня Ефремов устроил в серьезное ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Захаров. Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.

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