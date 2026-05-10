Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:10, 10 мая 2026Мир

Известный политик сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Колумбии Петро сравнил Нетаньяху с Гитлером
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ariel Schalit / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и испанским конкистадором Эрнаном Кортесом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Кортес проводил геноцид, сопоставимый по масштабам с тем, что совершил Нетаньяху, а то и хуже. Число жертв убийств, совершенных Гитлером и Кортесом, исчисляется миллионами», — высказался он.

Так он отреагировал на слова председателя автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, обвинившей президента Мексики Клаудию Шейнбаум в том, что та «выдворила» ее из страны после ее намерения почтить память Кортеса.

Ранее МИД России обвинил Нетаньяху в искажении исторических фактов о холокосте. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю "ядерного Холокоста" со стороны Ирана - это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Еще один представитель шоу-бизнеса». Путин резко высказался о Борисе Джонсоне и его роли в украинском конфликте

    В Польше рассказали о последствиях укуса бобра

    Вскрылись данные о вербовке детей военными ВСУ

    Известный политик сравнил Нетаньяху с Гитлером

    Путин допустил возможность «мягкого развода» с одной страной

    Стало известно о загадочной гибели трех мужчин на Сахалине

    Дуров заявил о панике в правительстве Франции

    В российском регионе сообщили о нарушении Киевом перемирия

    В Японии заявили о планах отправить делегацию в Россию

    В Италии назвали неожиданную причину враждебности Европы к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok