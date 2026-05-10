Известный политик сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Колумбии Петро сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Колумбии Густаво Петро сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и испанским конкистадором Эрнаном Кортесом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Кортес проводил геноцид, сопоставимый по масштабам с тем, что совершил Нетаньяху, а то и хуже. Число жертв убийств, совершенных Гитлером и Кортесом, исчисляется миллионами», — высказался он.

Так он отреагировал на слова председателя автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, обвинившей президента Мексики Клаудию Шейнбаум в том, что та «выдворила» ее из страны после ее намерения почтить память Кортеса.

Ранее МИД России обвинил Нетаньяху в искажении исторических фактов о холокосте. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю "ядерного Холокоста" со стороны Ирана - это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.