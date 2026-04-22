01:17, 22 апреля 2026Мир

МИД обвинил Нетаньяху в искажении исторических фактов о холокосте

Захарова заявила, что Нетаньяху искажает исторические факты о холокосте
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху искажает исторические факты и подменяет понятия своим утверждением, что Тель-Авив якобы устранил угрозу «ядерного холокоста» со стороны Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю "ядерного Холокоста" со стороны Ирана - это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной Армии, освобождавшей лагеря смерти», — отметила она. Захарова напомнила, что Холокост совершила нацистская Германия при участии Италии и «сателлитов поменьше», включая страны Прибалтики и украинских коллаборационистов. Она добавила, что в 1943 году Иран при Мохаммеде Резе Пехлеви объявил Германии войну.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил действия Израиля в секторе Газа. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху действует «хуже Гитлера». Политик заявил, что самые ужасные кадры времен Второй мировой войны не сравнятся с фотографиями из анклава.

