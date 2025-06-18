Эрдоган оценил действия Израиля словами «хуже Гитлера»

Эрдоган заявил, что действия Израиля превзошли жестокостью Гитлера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT оценил действия Израиля в секторе Газа. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху действует «хуже Гитлера».

Политик заявил, что самые ужасные кадры времен Второй мировой войны не сравнятся с фотографиями из анклава.

«Во время Холокоста в Германии они не были такими бесчеловечными, бессознательными. Геноцид Нетаньяху, его жестокость – он уже превзошел Гитлера», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявил, что Израиль атаковал Иран из-за безграничной помощи Запада. «Израиль, который при неограниченной поддержке Запада нападает на Иран, разоряет Газу и издевается над всеми странами региона, не осознает, что делает», — отметил он.

