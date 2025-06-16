Эрдоган назвал причину атаки Израиля на Иран

Эрдоган: Израиль атаковал Иран из-за безграничной помощи Запада

Израиль атаковал Иран из-за безграничной помощи Запада. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Израиль, который при неограниченной поддержке Запада нападает на Иран, разоряет Газу и издевается над всеми странами региона, не осознает, что делает», — отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Израиль может позже «понять свою ошибку», однако для этого может стать слишком поздно. Турецкий президент подчеркнул, что атака на Иран касается не только Тегерана, но и всего региона.

Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.