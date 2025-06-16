Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры 16 июня

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры 16 июня. Об этом сообщает администрация президента Турции, передает ТАСС.

Сообщается, что темой разговора двух президентов стал конфликт между Израилем и Ираном. Эрдоган выразил обеспокоенность, что обострение конфликта несет угрозу для безопасности всего региона.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

