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14:00, 16 июня 2025Мир

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры 16 июня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры 16 июня. Об этом сообщает администрация президента Турции, передает ТАСС.

Сообщается, что темой разговора двух президентов стал конфликт между Израилем и Ираном. Эрдоган выразил обеспокоенность, что обострение конфликта несет угрозу для безопасности всего региона.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

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