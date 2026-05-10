В Берлине на праздновании Дня Победы задержали больше 40 человек

Полиция Берлина задержала 43 человекк на мероприятиях в честь 9 Мая

В Берлине во время празднования Дня Победы задержано 43 человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции немецкой столицы в соцсети X.

Уточняется, что в том числе были зафиксированы 25 нарушений против общего порядка, один несанкционированный полет дрона, а также 13 правонарушений по факту оскорблений, сопротивления полиции и нанесения телесных повреждений. При этом отмечается, что в целом празднование прошло мирно.

Накануне Дня Победы и 9 Мая в регионах России и за рубежом прошла традиционная акция — «Бессмертный полк». Шествие прошло в 39 регионах России. Самыми многочисленными в Европе стали шествия в Испании, Сербии, Германии, Италии и на Кипре. В Испании и Канаде память почтили даже в воздухе: над Каталонией взмыл самолёт со Знаменем Победы, а в Монреале — с георгиевской лентой. Кроме того, сотни жителей Нарвы собрались на набережной города, чтобы послушать концерт ко Дню Победы в Ивангороде.