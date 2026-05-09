19:03, 9 мая 2026

Жители Нарвы собрались на набережной из-за концерта в Ивангороде
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Сотни жителей Нарвы собрались на набережной города, чтобы послушать концерт ко Дню Победы в Ивангороде (Ленинградская область). Об этом сообщает РИА Новости.

Эстонцы традиционно собираются на набережной, поскольку оттуда открывается хороший обзор на российский берег реки.

Отмечается, что некоторые жители Эстонии заранее приехали в Ивангород на празднование Дня Победы. Концерты «Берега Победы» проводят ежегодно с 2023 года. В этот раз в ходе мероприятия развернули самую большую копию Знамени Победы размером 48 на 22 метра.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава евродипломатии Кая Каллас проявила глупость, сказав, что Эстония не празднует День Победы из-за действий советского лидера Иосифа Сталина.

8 мая в Северо-Западном таможенном управлении заявили, что жители Эстонии выстроились в очередь на границе с Россией в районе Нарвы перед 9 Мая.

