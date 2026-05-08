Эстонцы выстроились в очередь на границе с Россией перед 9 Мая

Эстонцы выстроились в очередь на границе с Россией в районе Нарвы перед 9 Мая. Об этом РИА Новости сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Уточняется, что скопление людей образовалось со стороны Эстонии. «Это связано именно с режимом работы эстонских служб. Таможенный пост МАПП "Ивангород" работает штатно», — заявили на таможне. Там добавили, что с российской стороны нет большого количества людей.

Сообщается, что в Ивангороде Ленинградской области 9 мая пройдет концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие будет видно и слышно как с эстонской, так и с российской стороны.

Ранее стало известно, что эстонцы начали скупать туры на российскую границу для наблюдения за празднованием 9 Мая. Кроме того, заинтересованы в поездках по местам памяти жители еще одной страны бывшего СССР — Латвии.

