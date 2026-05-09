Захарова назвала слова Каллас о 9 мая глупостью

Парад Победы в Москве (прямая трансляция)

10:31, 9 мая 2026



Захарова назвала глупостью слова Каллас о том, почему Эстония не отмечает 9 Мая
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)


Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Евродипломатии Кая Каллас проявила глупость, сказав, что Эстония не празднует 9 мая из-за действий советского лидера Иосифа Сталина. Об этом политик сообщила в своем Telegram-канале.

Каллас заявляла, что Сталин якобы не дал эстонцам жить свободно и независимо, а вместо этого для них якобы начались «жестокости и страдания».

«Учитывая, что героями Эстонии признаны легионеры-эсэсовцы, сражавшиеся против Красной армии, завтра у официального Таллина скорее будет день траура. Как говорится, глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела», — заявила Захарова.

Прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

