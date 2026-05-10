06:29, 10 мая 2026Россия

Стало известно о загадочной гибели трех мужчин на Сахалине

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Тела трех мужчин обнаружены в машине недалеко от мыса Крильон в Невельском районе Сахалинской области. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

Сейчас по данному факту началось проведение доследственной проверки. Силовики осмотрели место происшествия, при этом признаков насильственной смерти мужчин не обнаружено.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти.

Обстоятельства смерти мужчин выясняются. После того, как проверка завершится, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно, что шесть человек загадочно исчезли во время рыбалки в Хабаровском крае. Населенный пункт расположен глубоко в тайге, в окружении большого количества рек. Родственники допустили, что пропавшие могли заблудиться. После случившегося СК возбудил уголовное дело.

