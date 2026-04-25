Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:56, 25 апреля 2026

После исчезновения рыбаков под Волгоградом возбудили уголовное дело

СК: Тела исчезнувших рыбаков нашли в Волгоградской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Тела троих рыбаков, исчезнувших в пятницу в Волгоградской области, обнаружены. Сейчас продолжаются поиски четвертого, о чем рассказали в Западном межрегиональном управлении Следственного комитета на транспорте (Западное МСУ на транспорте СК России).

По факту гибели мужчин было возбуждено уголовное дело. Уточняется, что четверо мужчин на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе. Тело одного из них заметили вблизи места рыбалки.

В рамках поисковых мероприятий специалисты обнаружили тела трех мужчин. Их извлекли из воды. Кроме того, продолжаются поиски судна.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, заключили в СК.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что шесть человек загадочно пропали во время рыбалки в Хабаровском крае. Населенный пункт расположен глубоко в тайге, в окружении большого количества рек. Родственники допустили, что молодые люди могли заблудиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ впервые атаковали Урал. Взрывы гремели в Челябинске и Екатеринбурге, есть пострадавшие

    После исчезновения рыбаков под Волгоградом возбудили уголовное дело

    Украина выпустила больше сотни дронов по регионам России

    Синоптики пообещали заморозки в Москве

    Названо имеющееся только у России сырье

    Российский боец рассказал о тактике засад против ВСУ

    В Госдуме прокомментировали план ЕС по получению «репараций» от России

    Эстония предложила новый способ помочь Украине за счет России

    Дачников предупредили о штрафе и уголовной ответственности за некоторые растения

    Беспилотник упал на здание в Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok