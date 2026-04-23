Шесть россиян загадочно пропали во время рыбалки

Шесть человек загадочно пропали во время рыбалки в Хабаровском крае. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, 19-летний юноша и его девушка 18 апреля отправились порыбачить в сторону поселка Южный в 200 километрах от Хабаровска. Населенный пункт расположен глубоко в тайге, в окружении большого количества рек. Пара пригласила еще четверых друзей. Все вместе на микроавтобусе они отправились вдоль реки Балаза вдаль от Южного в сторону реки Катэн.

В пути молодые люди несколько раз останавливались, чтобы порыбачить. Родственники отметили, что они должны были вернуться 21 апреля. Последний раз они выходили на связь 19-го числа, в этот же день их видели в Южном — там они спрашивали у местных жителей про дорогу в сторону заброшенной деревни.

Родственники допустили, что молодые люди могли заблудиться. Сейчас к месту их пропажи направились спасатели и полицейские.

