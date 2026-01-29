Россиян предупредили о наказании за рыбалку

Юрист Салигова: За рыбалку в неположенном месте россиянам грозит штраф

Рыбачить зимой можно не везде. За вылов рыбы в неположенных местах россиянам грозит штраф с конфискацией. О наказании предупредила адвокат по корпоративным и семейным спорам, медиатор Макка Салигова, ее слова передает «Газета.Ru».

Юрист отметила, что любительская рыбалка на водоемах общего пользования, как правило, бесплатна — это прописано в федеральном законе №475-ФЗ «О любительском рыболовстве». Но если пруд или искусственный водоем окажутся частными, то правила рыбалки на нем устанавливает собственник.

«Также придется заплатить за путевку на рыболовных участках в четырех бассейнах: Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском и Байкальском, так как там особый порядок ловли лососевых», — добавила Салигова.

Кроме того, есть места, где рыбачить в принципе запрещено или действует особый режим. «В первую очередь это зимовальные ямы — сроки запрета и списки надо уточнять в правилах для вашего региона. Также это заповедники, заказники, рыбопитомники. Отдельно выделяют нерестовые участки, сроки по ним тоже определяют региональные правила», — пояснила адвокат.

Запрещенными могут оказаться и снасти. Так, во многих регионах под запретом находятся сети, электроудочки, взрывчатка, остроги и ловушки. Есть и ограничение по крючкам — нельзя ловить на более чем 10 крючков на человека.

За нарушение правил рыболовства россиянам грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и снастей. А если речь пойдет о незаконной добыче биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, ответственность уже станет уголовной — штрафы до одного миллиона рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет.

