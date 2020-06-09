Наличие наркотиков в крови Ефремова объяснили

Найденные в крови Михаила Ефремова следы наркотиков — остаточные. Наличие запрещенных веществ в организме актера объяснил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Собеседник издания подчеркнул, что их Ефремов «когда-то ранее употреблял». «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — сказал он.

О наличии наркотиков в организме актера ранее писал Telegram-канал 112. Согласно результатам экспертизы, в анализах нашли следы кокаина и каннабиноидов. Следователь выписал постановление на обыск в квартире артиста.

Помимо этого в крови Ефремова зафиксировано высокое содержание алкоголя.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде. Сейчас он находится на допросе. Согласно последним данным, за час до смертельного ДТП он заезжал в свой любимый бар в районе Арбата, при том, что заведение обслуживает клиентов навынос и через доставку. Внутри здания он пробыл полчаса и покинул его без какого-либо груза.

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