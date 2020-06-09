Раскрыто местоположение Ефремова за час до смертельного ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов за час до смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы приехал в свой любимый бар в Плотниковом переулке в районе Арбата. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot, публикуя кадры с уличных камер видеонаблюдения.

Заведение, куда пришел Ефремов, обслуживает клиентов навынос и через доставку. Внутри самого здания он пробыл полчаса, но никаких пакетов с собой не выносил. Не исключается, что для актера владельцы заведения сделали исключение и разрешили ему выпить внутри бара.

Как пишет Life Shot, скорее всего, в бар артист приехал в состоянии алкогольного опьянения, поскольку, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, он едва не задавил четырех человек, когда пытался припарковаться. Промахнувшись мимо парковочного места, он бросил авто и отправился в паб.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде.

В крови Ефремова помимо высокого содержания алкоголя нашли следы кокаина и каннабиноидов. Следователь выписал постановление на обыск в квартире артиста.

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