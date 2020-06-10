Стало известно о скандале Ефремова в его любимом заведении за отказ налить

Актера Михаила Ефремова в день смертельного ДТП заметили в его любимом баре в Плотниковом переулке в районе Арбата. Предполагалось, что заведение, учитывая постоянство клиента, нарушало введенные в Москве ограничительные меры и разрешало артисту выпивать внутри здания, в том числе и 8 июня, когда произошла авария. Как оказалось, в тот день Ефремов устроил скандал из-за отказа налить ему. Подробности стали известны «Радио Комсомольская правда», они размещены в официальном Telegram-канале радиостанции.

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Один из собеседников радиостанции, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Ефремов пришел в бар еще днем «довольно выпивший». «Там как раз был менеджмент заведения. И актеру в очередной раз сказали: "Извините, но мы не наливаем. Лучше еды возьмите на вынос"», — рассказал он, отметив, что ради сохранения бизнеса из-за пандемии коронавируса бар немного перепрофилировался и стал, в частности, печь пиццу.

Ефремов, продолжил источник издания, вспылил и после разговора на повышенных тонах уехал, но вернулся вечером уже на машине для «продолжения разборок». В тот момент там находился владелец заведения, который, по словам знакомого с ситуацией в баре, сильно поругался с Ефремовым, устав «терпеть его закидоны», и выставил его за дверь.

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9 июня стало известно, что за час до аварии Ефремов посетил свой любимый бар. Сообщалось, что заведение, куда пришел актер, обслуживает клиентов навынос и через доставку. Внутри самого здания он пробыл полчаса, но никаких пакетов с собой не выносил. Не исключалась версия, что для актера владельцы заведения сделали исключение и разрешили ему выпить внутри бара.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал. Свою вину он признал и по решению суда был отправлен под домашний арест.

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