Попытка Ефремова откупиться после аварии попала на видео

Попытка актер Михаила Ефремова откупиться после смертельной аварии с его участием попала на видео. Ролик, который показали в эфире программы «60 минут», был опубликован в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

В нем можно увидеть, как автоинспектор заполняет протокол в отношении Ефремова. При этом на фоне слышен голос артиста, который говорит: «Давайте я сейчас уйду, а потом заплачу вам все деньги».

В аккаунте Скабеевой также появилось видео, на котором запечатлен Ефремов во время медосвидетельствования. Он показывает средний палец медикам или полицейским.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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