Адвокат Ефремова рассказал о «немаленьких аппетитах» семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал о «немаленьких аппетитах» родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Его слова приводит ТАСС.

«Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 миллионах рублей», — заявил защитник, подтвердив версию о большой сумме компенсации морального вреда семье Захарова. Он выразил неуверенность в том, что суд согласится принять иски с такими требованиями.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что потерпевшие в деле Ефремова потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. Адвокат родственников Захарова Александр Добровинский опроверг эту информацию, назвав ее провокацией. Источник ТАСС добавил, что они будут требовать более 1 миллиона рублей.

Изначально Ефремов признал вину и говорил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего, а также понести предусмотренное законом наказание. Однако впоследствии его адвокат заявил, что актер не признает вины в случившемся и готов помочь родственникам Захарова из соображений доброй воли — поскольку в ДТП участвовал его автомобиль.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Ефремову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!