Адвокатов по делу Ефремова наказали за нарушение этики

В Москве адвокаты по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади с участием актера Михаила Ефремова наказаны за нарушение этики. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает Федеральная палата адвокатов России.

По данным палаты, Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представляющие стороны по резонансному уголовному делу, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. В отношении обоих защитников возбуждены дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации».

9 июля сообщалось, что адвокат Пашаев, представляющий интересы Ефремова, пообещал сенсацию в суде. 6 июля совершившему смертельное ДТП актеру предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

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