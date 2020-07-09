Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, пообещал сенсацию в суде. Таким образом он ответил на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» о том, планирует ли он доказывать, что за рулем находился другой человек.

«Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей», — поделился Пашаев.

Он добавил, что хотел бы для подзащитного суда присяжных, однако статья, по которой судят Ефремова, не предусматривает такую форму судопроизводства. «Если бы только была такая возможность, я бы сразу просил об этом, тем более с теми доказательствами, которые я собрал», — подчеркнул Пашаев.

В ходе того же интервью защитник признался, что настроился на оправдательный приговор Ефремову. Он пояснил, что в его практике были аналогичные дела, которые закончились освобождением.

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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