Адвокат потерпевших по делу Ефремова опроверг иск на 40 миллионов рублей

Адвокат родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, опроверг информацию о том, что потерпевшие запросили у артиста 40 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Александр Добровинский заявил, что информация об иске не соответствует действительности, но реальную сумму не назвал. Источник ТАСС утверждает, что потерпевшие будут требовать более 1 миллиона рублей.

Ранее, 11 июля, «Московский комсомолец» сообщал, что сторона погибшего Сергея Захарова требует возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. Уточнялось, что намерение стать потерпевшей изъявила гражданская жена Захарова. Ранее ими были признаны супруга, брат и двое сыновей погибшего.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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