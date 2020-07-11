Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, подтвердил, что за рулем автомобиля находился артист. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на протокол допроса полицейского.

По его словам, у Ефремова был «характерный запах изо рта», свидетельствующий о том, что он находился на водительском сиденье в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор подчеркнул, что дорога на участке возле Смоленской площади, где произошла авария, была ровная, сухая, без выбоин или каких-то изъянов.

Изначально Ефремов признал вину и говорил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего, а также понести предусмотренное законом наказание. Однако впоследствии его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не признает вины в случившемся и готов помочь родственникам погибшего Сергея Захарова из соображений доброй воли — поскольку в ДТП участвовал его автомобиль.

Ефремову предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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