Адвокатов по делу Ефремова раскритиковали за «ток-шоу и шапито»

Федеральной палате адвокатов (ФПА) посоветовали вспомнить о том, что адвокатура — не «ток-шоу и шапито» в связи с поведением адвокатов сторон в деле актера Михаила Ефремова. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито», — заявил Клишас и добавил, что обратился в ФПА с соответствующим вопросом.

10 июля Федеральная палата адвокатов России наказала адвокатов по делу Ефремова за нарушение этики.

В июне Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. В обращении организация попросила представителей сторон, а также юристов, не имеющих отношения к уголовному делу, воздерживаться от публичных высказываний.

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы. Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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