Ефремова заставили заплатить налог на участвовавший в аварии джип

Федеральная налоговая служба (ФНС) заставила актера Михаила Ефремова заплатить транспортный налог на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию со смертельным исходом в центре Москвы в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

В ходе расследования обстоятельств дела выяснилось, что Ефремов в течение не указанного времени не платил транспортный налог за участвовавший в аварии автомобиль. В результате ФНС подала иск, который был рассмотрен мировым судом Хамовнического района Москвы. С актера взыскали 117,6 тысячи рублей задолженности по налогу.

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ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном сервиса доставки продуктов. Его водитель Сергей Захаров получил ранения, от которых позднее скончался в больнице.

Изначально Ефремов признал вину и говорил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего, а также понести предусмотренное законом наказание. Однако впоследствии его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не признает вины в случившемся и готов помочь родственникам Захарова из соображений доброй воли — поскольку в ДТП участвовал его автомобиль.

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