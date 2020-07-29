Жена погибшего в ДТП водителя посоветовала Ефремову меньше пить

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Гражданская жена водителя Сергея Захарова, который погиб в устроенной актером Михаилом Ефремовым аварии, Ирина Стерхова хотела бы посмотреть артисту в глаза и посоветовать ему поменьше пить. Видео с ней опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах женщина также прокомментировала отказ Ефремова от признания вины в смертельном ДТП. «Немужской поступок», — подчеркнула она.

Пресненский суд Москвы отложил на 30 июля слушания по делу Ефремова из-за неявки его адвоката.

Ранее 29 июля стало известно, что актер изменил позицию и теперь вместо признания вины отрицает ее. Адвокат потерпевших также заявил, что Ефремов не предлагал денежную компенсацию семье Захарова, погибшего в результате столкновения с внедорожником актера.

Авария произошла 8 июня, машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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