Силовые структуры
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Вакцина от коронавируса станет доступна россиянам с 15 августа
Москвичка пострадала при падении лифта 
Ливия признала ЧВК Вагнера угрозой целостности страны
Мужчина обманул родителей жены и оказался на грани провала годы спустя
В Индии объяснили «неудачу» России с Китаем
Названо главное условие возврата денег за туры по России
Обвиняемый в педофилии россиянин упал с кровати в камере и умер
Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг
СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве
Новости партнеров

Актер Ефремов не предлагал семье погибшего в ДТП деньги

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов не предлагал семье погибшего в ДТП Сергея Захарова материальную компенсацию. Об этом заявил РИА Новости адвокат потерпевших Татьяна Головкина.

По ее словам, обвиняемый не направлял деньги родственникам Захарова «никаким образом».

Другой адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил о подготовленных исках к актеру, которые он намерен подать 29 июля на предварительных слушаниях. Сумму требований он не назвал.

Пресненский суд Москвы перенес на 30 июля слушания по делу Ефремова из-за неявки его адвокатов.

28 июля сообщалось, что во время суда Ефремов будет молчать, а говорить за него будут его представители. Адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный устал от всего и хочет, чтобы процесс как можно скорее закончился. Ефремов по-прежнему тяжело переживает ситуацию и смиренно примет любой вердикт.

Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), по ней актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Он находится под домашним арестом.

Смертельная авария произошла 8 июня в центре Москвы. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»

Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
11:27Сегодня

Обвиняемый в педофилии россиянин упал с кровати в камере и умер

11:03Сегодня

Адвокат фигуранта дела «Нового величия» обнаружен мертвым в Москве

10:15Сегодня

Расстрелявшего жену российского депутата отправили в колонию и к психиатру

Силовые структуры00:0125 июля
Силовые предприниматели — фотография 1994 года

«Они взяли под контроль весь город»

История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
09:34Сегодня

Расстрелявшие сотрудника Росгвардии в Ингушетии скрылись с его табельным оружием

00:53Сегодня

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

22:5628 июля

Стали известны подробности нападения на сотрудника Росгвардии в Ингушетии

Силовые структуры00:0220 июля
Михаил Попков

«Мне есть о чем рассказать»

Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
22:5128 июля

Названа дата начала процесса по делу одной из сестер Хачатурян

22:0728 июля

В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии

21:5628 июля

Дело одной из сестер Хачатурян отказались возвращать в Генпрокуратуру

Россия
Пьяный россиянин угнал машину, устроил ДТП и травмировал троих детей
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
В Москве ограничили движение из-за столкновения «Газели» с автобусом
«Надо сообщить мужу. Но как?»
Что россиянки на самом деле думают о беременности, рождении детей и материнстве
«Мои социальные центры» посетили за год более 100 тысяч москвичей
«В СССР люди взрослели рано»
Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
Онищенко предупредил россиян о риске поездок за границу
Все материалы
Мир
США допустили экспорт вакцины от коронавируса
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
Их дело ультраправое
В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Стало известно о массовом голоде среди детей из-за пандемии
«Для нас это как возвращение Крыма»
Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман
Все материалы
Бывший СССР
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на российские маневры
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Украина нашла временную замену Кучме на переговорах по Донбассу
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Казахстан продлил жесткий карантин еще на две недели
Андрей ЕрмакУкраинский связной
О руководителе офиса президента Украины и его долгах
Эксперт прокомментировал ситуацию в Киргизии перед выборами
Все материалы
Экономика
Россиян предупредили о вреде холодного чая
Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group
Траты «Роскосмоса» станут секретом
Пошли в обход
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
В России задумали массово внедрить алкозамки
Основатель компании Nginx Игорь Сысоев Rambler v.s. Nginx
Что стоит за корпоративным спором
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в педофилии россиянин упал с кровати в камере и умер
«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
Адвокат фигуранта дела «Нового величия» обнаружен мертвым в Москве
Расстрелявшего жену российского депутата отправили в колонию и к психиатру
Силовые предприниматели — фотография 1994 года«Они взяли под контроль весь город»
История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
Расстрелявшие сотрудника Росгвардии в Ингушетии скрылись с его табельным оружием
Все материалы
Наука и техника
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
В России создали сериал о климатической катастрофе
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков Люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Названа дата анонса iPhone 12
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
На Украине заявили о воюющей против России природе
Все материалы
Спорт
Фигурист объяснил слова партнерши о необходимости привести Крым в порядок
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Российский боец MMA рассказал о выпивавшем до боя с Иcмаиловым Емельяненко
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца
Последний бой
Кто попадет в Лигу чемпионов, какие команды покинут АПЛ — главные интриги заключительного тура
Тренер киевского «Динамо» уволится через четыре дня после назначения
Все материалы
Культура
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода
Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
«Пришло время зарабатывать»
 
«Они называли недоношенных детей хиляками»
Как врачи научились спасать от смерти миллионы младенцев и навсегда изменили медицину
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор отказался штрафовать Первый канал за брань ведущего
Популярная соцсеть удалила публикацию Трампа о лекарстве от коронавируса
В Чечне показали ролик с Кадыровым-пулеметчиком в Белом доме
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Владельцу сауны запретили включать песни Бузовой
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми
Все материалы
Ценности
В соцсетях показали самые безвкусные вещи брендов и подняли их на смех
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Актриса нанесла автозагар перед сном и испугалась своей внешности утром
Показаны изменения эталона ягодиц в каждое десятилетие XX века
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Невеста заставила подруг покупать роскошные платья на свадьбу и была обругана
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Появилось новое изображение гиперкара Lamborghini SCV12
Kia XCeed против BMW 218i Gran Coupe
За что 2 миллиона — и что за 2 миллиона?
В России продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ
Первое знакомство с новым Volkswagen Polo
Новая внешность, новая электроника, старые моторы... и другие подробности про новый Polo
Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7
Ferrari для дачи
Шутинг-брейки на базе суперкаров из Маранелло
Российских владельцев BMW и Mercedes-Benz назвали самыми преданными
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы