Раскрыта линия защиты Ефремова в суде

Во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов будет молчать, а говорить за него будут его представители. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает РИА Новости

Адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный устал от всего и хочет, чтобы процесс как можно скорее закончился. Адвокаты разъяснили ему линию защиты, которой следует придерживаться. По словам юриста, Ефремов по-прежнему тяжело переживает ситуацию и смиренно примет любой вердикт.

Предварительное слушание по делу актера состоится 29 июля в Пресненском районном суде Москвы. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), по ней актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Смертельная авария произошла 8 июня в центре Москвы. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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