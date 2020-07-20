Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы будут направлены в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу, уточнила «Ленте.ру» представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Она напомнила, что актеру предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland, следовавшим от Ленинского проспекта в сторону Нового Арбата. Во время движения водитель превысил скорость, утратив ориентиры границ полос проезжей части. В результате внедорожник под управлением Ефремова выехал на полосу встречного движения, не снижая скорости, и столкнулся с автомобилем Granta ВИС 234900, за рулем которого находился житель Рязанской области Сергей Захаров. Он погиб от многочисленных повреждений.

11 июля инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, сообщил, что у Ефремова был «характерный запах изо рта», свидетельствующий о том, что он находился на водительском сиденье в состоянии алкогольного опьянения.

Сам артист в ДТП не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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