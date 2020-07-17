Дело в отношении Михаила Ефремова ушло в прокуратуру

В Москве дело в отношении совершившего смертельное ДТП на Смоленской площади актера Михаила Ефремова ушло в прокуратуру. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает ТАСС

По данным агентства, об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Сразу после утверждения в надзорном ведомстве материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Ефремову предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

11 июля сообщалось, что инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, подтвердил, что за рулем автомобиля находился артист. Он сообщил, что у Ефремова был «характерный запах изо рта», свидетельствующий о том, что он находился на водительском сиденье в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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