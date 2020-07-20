Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии артиста, который находится под домашним арестом по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Пашаев сообщил, что актер не может расслабиться после ДТП и очень сильно переживает. Адвокат также отметил, что Ефремов не читает новости и не пользуется интернетом. Также актер не принимает лекарственные препараты.

7 июля сообщалось, что в ожидании суда артист смотрит только спортивные передачи и телеканал «Культура». Пашаев заявил, что Ефремов сойдет с ума, если посмотрит новости.

Дело артиста 17 июля поступило в прокуратуру. Сразу после утверждения в надзорном ведомстве материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Актеру предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

ДТП произошло 8 июня. Автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.