Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя подала в суд на следствие

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое в центре Москвы совершил актер Михаил Ефремов, подала в суд на следствие. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Эльмана Пашаева, адвоката актера.

Он уточнил, что супруги жили в гражданском браке, поэтому женщину не признали потерпевшей по делу и она не может требовать компенсацию.

Ранее Пашаев заявлял о «немаленьких аппетитах» родственников Сергея Захарова. По его словам, в качестве компенсации морального вреда они запросили порядка 40 миллионов рублей.

22 июля дело актера поступило в Пресненский суд Москвы. Артисту предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, который был в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

11 июля инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, подтвердил, что у Ефремова был «характерный запах изо рта», свидетельствующий о том, что он находился на водительском сиденье в состоянии алкогольного опьянения.

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