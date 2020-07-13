Семью жертвы Ефремова заподозрили в миллионных заработках на ток-шоу

Каждый родственник Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, получает по 350 тысяч рублей за одно ток-шоу. Об этом «Комсомольской правде» рассказал продюсер Марк Рудинштейн.

По словам Рудинштейна, на подобные ток-шоу бесплатно никто не ходит и обычно на них платят около миллиона рублей за одного «большого героя», а в данном случае сумму поделили между всеми родственниками умершего. При этом он отметил, что не осуждает семью Захарова за посещение телевизионных программ, так как для них сейчас с «паршивой овцы хоть шерсти клок».

Ранее потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. Также уточняется, что намерение стать потерпевшей изъявила гражданская жена Захарова. Ими уже были признаны супруга, брат и двое сыновей погибшего.

Изначально Ефремов признал вину и говорил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего, а также понести предусмотренное законом наказание. Однако впоследствии его адвокат заявил, что актер не признает вины в случившемся и готов помочь родственникам Захарова из соображений доброй воли — поскольку в ДТП участвовал его автомобиль.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Ефремову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

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