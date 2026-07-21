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19:46, 21 июля 2026 (обновлено: 19:53, 21 июля 2026)Ценности

Сыгравший Джона Кеннеди-младшего актер неожиданно сменил имидж

Актер Пол Энтони Келли сменил имидж для нового сезона «Американской истории ужасов»
Мария Винар

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Канадский актер и модель Пол Энтони Келли, который сыграл Джона Кеннеди-младшего в сериале «Американская история любви», неожиданно сменил имидж. Фото опубликовал портал Whoopsee на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летний артист позировал на размещенных кадрах в черных брюках, белой рубашке и длинном кожаном плаще. Кроме того, он был запечатлен в солнцезащитных очках и бордовом галстуке.

Келли также продемонстрировал на камеры свой новый образ, представ перед ними с окрашенными в блонд волосами. Оказалось, что он преобразился для нового сезона сериала «Американская история ужасов», где играет вместе с Сарой Полсон.

В марте сообщалось, что в Нью-Йорке женщины заполонили парк в поиске избранника на конкурсе двойников Кеннеди-младшего.

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