Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:43, 11 марта 2026Ценности

Женщины заполонили парк в поиске избранника на конкурсе двойников Кеннеди-младшего

В Нью-Йорке женщины искали избранника на конкурсе двойников Кеннеди-младшего
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: PB / JIR / Reuters

В Нью-Йорке состоялся конкурс двойников Джона Кеннеди — младшего (сына президента США Джона Кеннеди), где собрались десятки женщин в поиске избранника. Снимки с мероприятия, которое проходило в Нью-Йорке, публикует New York Post (NYP).

Местные жительницы заполонили парк Washington Square, где собрались участники упомянутого конкурса. Мужчины повторяли культовые образы секс-символа 1990-х годов, а женщины демонстрировали плакаты с намеками о поиске романтических отношений. «Победитель может забрать приз в моей квартире», — гласила надпись на одном из постеров.

Материалы по теме:
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля. Почему она отказалась бороться со старостью?
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля.Почему она отказалась бороться со старостью?
25 июня 2022
«Меня преследовали, мне угрожали» Фейсконтрольщики повелевали судьбами на входе в ночные клубы. Куда они пропали?
«Меня преследовали, мне угрожали»Фейсконтрольщики повелевали судьбами на входе в ночные клубы. Куда они пропали?
3 февраля 2023

Некоторые посетительницы также делали косплей на жену Кеннеди-младшего, публицистку Calvin Klein Кэролин Бессетт, благодаря которой в текущем сезоне в моду вернулся минимализм. После релиза биографического сериала Коннора Хайнса «История любви», повествующего о романе пары, аналитики заметили повышенный спрос на предметы гардероба базовых оттенков.

В июле 2025 года девушки ринулись в аптеки и за гладким ободком бренда Charles J. Wahb, которые, помимо Бессетт-Кеннеди, в 1990-е носили и другие звезды A-листа. Тогда на возрождение популярности аксессуара также повлиял скорый выход сериала «Американская история любви» о жизни именитой пары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин одним высказыванием вызвал панику в Евросоюзе. К чему может привести мысль вслух российского лидера?

    Объявлено о смерти командира участвующего в СВО российского отряда добровольцев

    В Иране показали свою посвященную жертвам Эпштейна ракету

    Предотвращен подрыв военных самолетов в российском регионе

    Полицейский подселился к россиянам и вместе с другом избил их

    Jetour анонсировал в России новую версию стильного кроссовера

    Москвичам пообещали аномальную погоду

    Иран сообщил о самом мощном ударе по объектам США и Израиля

    В Израиле забыли про ХАМАС на фоне Ирана

    Женщины заполонили парк в поиске избранника на конкурсе двойников Кеннеди-младшего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok