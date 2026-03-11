Женщины заполонили парк в поиске избранника на конкурсе двойников Кеннеди-младшего

В Нью-Йорке женщины искали избранника на конкурсе двойников Кеннеди-младшего

В Нью-Йорке состоялся конкурс двойников Джона Кеннеди — младшего (сына президента США Джона Кеннеди), где собрались десятки женщин в поиске избранника. Снимки с мероприятия, которое проходило в Нью-Йорке, публикует New York Post (NYP).

Местные жительницы заполонили парк Washington Square, где собрались участники упомянутого конкурса. Мужчины повторяли культовые образы секс-символа 1990-х годов, а женщины демонстрировали плакаты с намеками о поиске романтических отношений. «Победитель может забрать приз в моей квартире», — гласила надпись на одном из постеров.

Некоторые посетительницы также делали косплей на жену Кеннеди-младшего, публицистку Calvin Klein Кэролин Бессетт, благодаря которой в текущем сезоне в моду вернулся минимализм. После релиза биографического сериала Коннора Хайнса «История любви», повествующего о романе пары, аналитики заметили повышенный спрос на предметы гардероба базовых оттенков.

В июле 2025 года девушки ринулись в аптеки и за гладким ободком бренда Charles J. Wahb, которые, помимо Бессетт-Кеннеди, в 1990-е носили и другие звезды A-листа. Тогда на возрождение популярности аксессуара также повлиял скорый выход сериала «Американская история любви» о жизни именитой пары.