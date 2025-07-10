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16:30, 10 июля 2025Ценности

Девушки ринулись в аптеки за модной вещью

NYP: Девушки ринулись в аптеки за ободками как у Кэролин Бессетт-Кеннеди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Гладкие ободки, которые являются фишкой стиля невестки 35-го президента США Джона Кеннеди Кэролин Бессетт, стали трендом в 2025 году. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Согласно материалу, девушки ринулись в аптеки за вещью модного бренда Charles J. Wahb, которые, помимо Бессетт-Кеннеди, в 1990-е носили и другие звезды A-листа. Отмечается, что на возрождение популярности аксессуара повлиял скорый выход сериала «Американская история любви» о жизни именитой пары.

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Фармацевты Ян и Алек Гинзберг подтверждают, что спрос на ободки как у Бессетт-Кеннеди значительно вырос благодаря огромному количеству видео о стиле знаменитости в TikTok. «Эти ободки стоят своего хайпа! Они действительно качественные и разнообразные», — подытожила визажистка Оливия Барад.

В мае сообщалось, что популярные в 1990-х босоножки вернулись в моду.

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