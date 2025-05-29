Популярные в 90-х босоножки вернулись в моду

Vogue: Популярные в 1990-х босоножки в минималистическом стиле вернулись в моду

Популярная в 1990-х годах летняя обувь вернулась в моду. Об этом сообщается на сайте французской версии журнала Vogue.

Речь идет о босоножках в минималистическом стиле с несколькими тонкими ремешками и преимущественно квадратными каблуками. Подобные фасоны в прошлом часто демонстрировали такие знаменитости, как невестка 35-го президента США Джона Кеннеди Кэролин Бессетт-Кеннеди и актриса Шеннен Доэрти.

Отмечается, что в настоящее время актуальными оказались данные изделия, выполненные в базовых тонах, например, в черном, белом или бежевом. Так, указанные модели включили в свои коллекции в том числе марки Calvin Klein, Max Mara и Burberry.

В апреле также сообщалось, что в моду благодаря известным брендам вернулись популярные в нулевых годах рваные джинсы.